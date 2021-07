Labormedizin ein wichtiges Fachgebiet

Rothenburg/Ansbach. Dr. Matthias Wycislo ist neuer Chefarzt der Labore an den ANregiomed-Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl und Rothenburg. Zusammengefasst bilden diese unter seiner Leitung das Institut für Labormedizin.

„Die Labormedizin macht mir aufgrund ihrer Vielseitigkeit großen Spaß“, sagt der gebürtige Ansbacher. Nach seinem Abitur am Ansbacher Platen-Gymnasium hat er in Würz-burg Medizin studiert und sich im Anschluss für die Labormedizin entschieden. „Die Kombination aus Medizin, Naturwissenschaften, in erster Linie Chemie, Technik, IT und nicht zuletzt der persönliche und fachliche Austausch mit Kollegen fasziniert mich sehr“, so Dr. Wycislo.

Es folgten berufliche Stationen in Laboren an Kliniken, Universitätskliniken sowie in Privatlaboren. Zuletzt war er fünfeinhalb Jahre Ärztlicher Leiter eines großen Privatlabors in Nürnberg und leitete, teils auch zusammen mit laborärztlichen Kollegen, die Labore des Waldkrankenhauses Erlangen und des Theresienkrankenhauses Nürnberg. Vor drei Jahren schloss er berufsbegleitend den Studiengang Master of Health Business Administration (MHBA) ab.

Die Labormedizin sei, so der neue Chefarzt, ein wichtiges medizinisches Fachgebiet: Rund 70 Prozent aller Diagnosen würden mit Hilfe des Labors wesentlich bis ausschließlich gestellt oder abgesichert. Auch in der Verlaufs- und Therapiekontrolle, der Prognoseabschätzung und Prävention sei die Labormedizin von großer Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung. pm

