Kurse und Seminare zum Weiterbilden

Hohebuch. Einen reizvollen Rucksack oder Tasche filzen ist möglich im Seminar von Freitag, 7., 15 Uhr, bis Sonntag, 9. Oktober, 13.30 Uhr. Man erzeugt effektvolle Oberflächen durch Materialmix und Techniken, wie Mosaik- oder Reservierungstechnik und berechnet den Schnitt. Mit außergewöhnlichen Henkeln, Verschlüssen und Innentaschen, kann der Rucksack auch als Tasche getragen werden. Die Referentin wird inspirierende Taschen-Beispiele vorstellen. Leitung: Annette Laucher, Referentin: Kerstin Scherr, zertifizierte Filzgestalterin.

Ein Feldenkrais-Wochenende zum Thema „Bewusstheit durch Bewegung“, findet von Freitag, 7., 18 Uhr, bis Samstag, 8. Oktober, 17 Uhr, statt. Mit gezielten Bewegungen schärft man die Wahrnehmung. Man spürt, wo eine Bewegung leicht, geschmeidig und angenehm ist und wie man sich behindert oder überfordert. Scheinbar wie von selbst, werden Bewegungen müheloser. Leitung: Annalene Harter, Referent: Natan Gardah, Feldenkrais-Trainer und Tänzer.

Wirbelsäulenqigong: Dieses Seminar findet am Samstag, 8. Oktober, von 9.30 bis 17.30 Uhr statt. Qigong aktiviert und harmonisiert die „Lebensenergie“. Es wirkt durch die Verbindung von Körperhaltung, Vorstellungskraft, Atembewegung und Konzentration. Leitung: Annalene Harter, Referentin: Gundi Schütz, Tai Chi- und Qigong-Lehrerin.

Gewaltfreie Kommunikation I. Diese Veranstaltung findet am Mittwoch, 12. Oktober, von 18 bis 21 Uhr statt. Ist es möglich, Ärger und Stress in Respekt und Wertschätzung zu verwandeln? Wie viele Konfliktsituationen könnten vermieden werden, wenn man die Gefühle und Bedürfnisse auf eine Weise äußern würde, die die Beziehungen weniger belastet. Die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Marshall Rosenberg, gibt dafür wertvolle Impulse. Gewaltfrei zu kommunizieren heißt nicht, die Konflikte auszusparen oder die „besseren Argumente“ herauszufinden, vielmehr geht es darum zu lernen, wie man die Bedürfnisse klar äußert, ohne dabei den anderen zu verletzen und so in Beziehung zum anderen treten, dass ein gegenseitiges Verstehen möglich wird. An diesen beiden Kurstagen lernt man die Grundlagen der GfK kennen und erhält Anregungen, worauf man in schwierigen Situationen künftig achten kann. Leitung: Annalene Harter, Referentin: Carola Müller-Christoph, Systemische Familientherapeutin, Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation.

Ein theaterpädagogischer Tag, Gewältprävention für Pädagogen und Interessierte, findet am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 17 Uhr statt. Gewalt hat viele Gesichter. Wie begegnet man ihr? Die Aufgaben der Gewaltprävention sind unter anderem die Wahrnehmung, das Aufzeigen, die Auseinandersetzung und die Reflektion von Gewalt. Zusammen erprobt man theaterpädagogische Sensibilisierungsübungen und Handlungsmöglichkeiten der Präventionsarbeit. Leitung: Annette Laucher, Referentin: Rahel Vakalopoulos, Theaterpädagogin.

Feuer und Flamme: Glasperlen wickeln. Dieses Seminar findet von Samstag, 15., 9 Uhr, bis Sonntag, 16. Oktober, 15.30 Uhr, statt. Glasperlen wickeln ist ein Kunsthandwerk mit sehr alter Tradition. Heißes, zähfließendes Glas, wird über einen Stahlstab gewickelt und in der Flamme zur Perle geformt. Man erlernt den sicheren Umgang mit Gas und Brenner und die Grundfertigkeit des Perlenwickelns. Leitung: Annette Laucher, Referentinnen: Nicole Kief, Perlenkünstlerin, Christiane Strauss, Glasmanufaktur. lvhs