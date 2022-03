Niederstetten. Kupferrollen im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte am Wochenende von einem Firmengelände in Niederstetten.

Die Täter überwanden auf unbekannte Weise einen Zaun, der das Gelände in der Gerhard-Sturm-Straße umgibt und begaben sich zu einer Lagerhalle, die sie gewaltsam öffneten.

Aus dem Inneren wurden acht Kupferrollen gestohlen und abtransportiert. Vermutlich flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute über den Zaun und den Vorbach zur Landesstraße 1001, wo sie wohl in einen PKW stiegen.

Zeugen, die zwischen 22 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntagmorgen rund um das Firmengelände Beobachtungen gemacht haben oder denen in der Tatzeit ein verdächtiges Fahrzeug an der Landesstraße aufgefallen ist, sollen sich unter Telefon 07934/99470 beim Polizeiposten Weikersheim melden.