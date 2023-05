Kunst und Kultur im Wildbad

Rothenburg. Die Gäste des Wildbads in Rothenburg erwartet am kommenden Sonntag, 7. Mai, wieder ein Nachmittag voller Kunst und Kultur:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anlässlich des Seminars „Ganzheitlich leben mit Hildegard von Bingen“ (noch bis 7. Mai) gastiert das Trio „da coste“ im Wildbad. Daniela Röthlingshöfer-Müller (Sopran), Corinna Frühwald (Querflöte) und Stefan Glaßer (Klavier, Orgel) widmen sich der Neu- beziehungsweise Wiederentdeckung wertvoller Werke der Musikliteratur. Sie spielen zahlreiche Kompositionen von Hildegard von Bingen, aber auch von Robert Schumann. Der Eintritt ist frei, ein Dankeschön gern gesehen.

Heinrich Veh, Pfarrer im Ruhestand, ist seit Jahrzehnten in vielseitiger Weise schriftstellerisch tätig. Bisher schrieb er acht Regionalkrimis. Die „Rothenburger Scharade“ ist sein erster Rothenburg-Krimi. Er wird das Werk am Sonntag, 7. Mai, 16.30 Uhr, in einer Lesung vorstellen. Auch hier gilt: der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht.