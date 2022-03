Kundgebung für den Frieden

Künzelsau. Ein breites Bündnis aus Vereinen, Kirche, Parteien und Initiativen veranstaltet am Freitag, 18. März, um 16.30 Uhr eine Friedenskundgebung auf den Wertwiesen in Künzelsau. Gemeinsam soll ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt und für Frieden und Solidarität gesetzt werden. Das Bündnis ruft zu Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine auf, deren Heimat durch den Angriff Putins zum Schlachtfeld eines völkerrechtswidrigen, brutalen Krieges geworden sei, wie es in einer Pressemitteilungheißt. Es zeigt sich auch solidarisch mit den Menschen im Widerstand in Russland und Belarus und fordert das sofortige Ende des Krieges.

