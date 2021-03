Crailsheim. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Crailsheim kontrollieren in dieser Woche verstärkt die Einhaltung der Hygieneregeln in Crailsheimer Betrieben. Um eine Reduzierung der Kunden in Supermärkten zu erreichen, wurden dort neue Regelungen eingeführt.

Am Freitagabend veröffentlichte der Landkreis Schwäbisch Hall auf Anordnung des Sozialministeriums eine Allgemeinverfügung speziell für das Stadtgebiet Crailsheim. Notwendig wurde dies aufgrund der hohen 7-Tages-Inzidenz, die Ende vergangener Woche bei über 500 lag. Künftig ist im Innenstadtbereich das Tragen eines medizinischen OP-Maske oder einer FFP2-Maske verpflichtend.

Als Sofortmaßnahme wurden am Samstagmorgen die Crailsheimer Lebensmittelgeschäfte angewiesen, weitere Vorkehrungen zu treffen, damit deren Kunden größere Abstände einhalten. Gemäß Allgemeinverfügung des Landkreises wurde die Anzahl der zulässigen Kunden auf der Verkaufsfläche halbiert.

Um dies auch nachvollziehen zu können, ordnete das Ressort Sicherheit & Bürgerservice an, die Anzahl der verfügbaren Einkaufswagen auf die erlaubte Maximalkundenanzahl zu reduzieren. Zusätzlich muss jeder Erwachsener ab sofort einen Einkaufswagen nutzen. Kinder sind von dieser Regelung ausgenommen.

Am Wochenende hat sich gezeigt, dass es dadurch auch zu Warteschlangen vor den Supermärkten gekommen ist. Um Wartezeiten so gering wie möglich zu halten, bittet die Stadtverwaltung darum, Einkäufe in der aktuellen Situation nur noch alleine oder mit so wenig weiteren Personen wie möglich durchzuführen.

Dadurch könnten am Ende mehr Haushalte gleichzeitig in die Supermärkte, was im Interesse aller ist. Außerdem hat die Verwaltung angeregt, mehr Desinfektionsmöglichkeiten für die Einkaufswagen anzubieten, damit die Kunden selbstständig die Kontaktflächen vor ihrem Einkauf reinigen können. „Eine Pflicht hierzu können wir jedoch nicht erlassen, so dass wir hoffen, dass die Geschäfte unsere Vorschläge auch in ihrem eigenen Interesse aufnehmen und umsetzen“, so Raimund Horbas, Ressortleiter Sicherheit & Bürgerservice.

Da ein Hauptschwerpunkt für Corona-Ausbrüche nach Angaben des Gesundheitsamtes des Landkreises Schwäbisch Hall weiterhin in Unternehmen und Betriebe gesehen wird, wird die Stadtverwaltung diese in dieser Woche besonders intensiv kontrollieren. Dabei geht es um die Überprüfung der Hygienevorgaben nicht nur im Produktionsbereich, sondern auch in den Ruhe- und Sozialräumen. So müssen die Betriebe beispielsweise sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter auch zur Mittagspause sowie zum Schichtwechsel die Mindestabstände einhalten.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung können durch die Stadt mit Bußgeldern geahndet werden. Temporäre Betriebsschließungen bei eklatanten Vergehen oder einem größeren Cluster von Infizierten können indes ausschließlich vom Landkreis veranlasst werden, da bei einer landkreisweiten Inzidenz von über 50 nur das Gesundheitsamt über die entsprechenden Entscheidungsbefugnisse verfügt.

War das Bürgerbüro der Stadtverwaltung zuletzt wieder geöffnet, sind künftig wieder nur noch Besuche nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Bürger sollen sich hierbei bei der Zentrale unter Telefon 07951/4030 zu melden.