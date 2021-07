Kultur prägt Wochenende in Aub

Ein buntes Programm für Jung und Alt bietet das Aubn Air Festival am kommenden Wochenende auf der Spitalbühne.

Aub. Los geht das Programm des Aubn Air Festivals am Freitag, 9. Juli, um 18.30 Uhr mit einem Konzert der „Mozarts“, die Oldies, Pop und ein bisschen Rock bieten. Am selben Abend um 20.30 Uhr ist Nils Hübenbecker zu Gast. Er ist der Mann am Miniklavier, er schreit, er singt, er setzt die Beats und Bierbestellungen ab. Thomas Gawlas lässt seinen Fuzz-Bass aufheulen und abheben und dabei wie ein Horde wilder Büffel klingen. Das Repertoire kennt keine Grenzen und Tabus; es deckt 50 Jahre Rock’n‘ Roll ab. Nur zwei Vollblutmusiker der kombinierten Nils-Thomas-Kategorie können es wagen und es sich auch leisten, Songs von Led Zeppelin, Deep Purple, Sex Pistols und anderen Größen in Minimalbesetzung gleichermaßen energiegeladen und mitreißend, dicht und kompakt und vor allem sehr intensiv zu präsentieren.

Schon am Samstag, 10. Juli, 15 Uhr geht es weiter auf der Spitalbühne mit Hilde and Friends. Die beliebte Musikertruppe spielt bekannte Folksongs und Oldies. Am selben Tag um 17 Uhr kommt die Suzan Baker Band auf die Spitalbühne. Mit Mitte 20 gründet die Bandleaderin die „Suzan Baker Band“, danach die Rock-Band „MacLoud“, mit der Suzan als Bandleaderin und Frontfrau

zwölf Jahre lang erfolgreich durchs Land tourt. Bis sie dann 2010 beschließt, dass es Zeit ist, andere Wege zu gehen. Sie produziert eigene Lieder und arbeitet mit ihrem Lebenspartner Dennis Lüddicke, ein Flamenco-geprägter Gitarren-Virtuose, an einem gemeinsamen Musikprojekt.

Um 20 Uhr bevölkern Andreas Diehlmann&Band die Spitalbühne.Bereits das erste Album der Andreas Diehlmann Band konnte sich in den Top 10 (Genre Blues) auf amazon platzieren. Mit der zweiten, im August 2018 erschienenen CD „Your Blues Ain’t Mine“ untermauert das Trio aus Kassel seinen Anspruch auf eine Top-Platzierung in den Bluesrock-Charts (amazon Albumcharts Blues Platz 1). bluesnews schreibt: Das ist sehr gut gemacht und knallt gewaltig. Es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis Andreas Diehlmann in einem Atemzug mit Henrik Freischlader und Timo Gross genannt werden dürfte.

Am Sonntag, 11. Juli, ab 11 Uhr ist Kinder- und Familientag. Los geht es mit der Bigband Oumuamua. Das bedeutet aus dem Hawaiianischen übersetzt: „Botschafter aus der weiten Ferne“. Aus den Tiefen des interstellaren Weltraums kommend erhielt ein rätselhaftes Objekt diesen Namen, nachdem es das Sonnensystem durchstreifte. Von dieser Idee inspiriert, wurde die Bigband Oumuamua im September 2019 vom Nürnberger Jazz-Pianisten und Komponisten Evgenij Zelikman gegründet. Die 18-köpfige Besetzung besteht aus in der Jazz-Szene erfahrenen Musikern, welche für dieses Projekt aus ganz Deutschland zusammenkommen. Gespielt werden ausschließlich Eigenkompositionen der Band.

Um 12.30 Uhr präsentieren Ensembles der Musikschule und der Jugendkapellen ihr Können in unterschiedlichen Besetzungen von Blasmusik bis Rockband.

Kindertheater

Das Theater „Salz und Pfeffer“ ist am 11. Juli um 14 Uhr mit dem Klassiker „Der gestiefelte Kater“ zu Gast in Aub. Das Märchen der Gebrüder Grimm zählt zu den bekanntesten überhaupt. In der Fassung des Theaters Salz+Pfeffer erzählen Wally Schmidt und der Kater wechselnd und gemeinsam die Geschichte einer scheinbar nutzlosen Erbschaft. Während seine Brüder eine Mühle und einen Esel bekommen, erhält der jüngste Müllersohn nur einen Kater. Doch der entpuppt sich als wahres Wunder. Ein Theaterspaß für Jung und Alt mit der Erkenntnis: Manchmal ist es eben doch gut, einen Kater zu haben. Für große und kleine Kinder ab sechs Jahren. Spiel: Wally Schmidt. Regie: Paul Schmidt Puppenbau: Mechtild Nienaber.

Um 15 Uhr geht es dann schon weiter auf der Spitalbühne mit „Schlawindl Move“ – geboten wird Bayern-Rock für Kinder.

Andi Starek mit seiner Band Schlawindl hat das Format „Bayern Rock für Kinder“ entwickelt: Coole Songs für Kids – mal lustig und mal nachdenklich, zum Mitsingen und Abtanzen, gesungen hauptsächlich in bayerischer Mundart.

Nach Aub kommen sie mit ihrem Programm “Schlawindl Move – Wir bewegen Kinder”. Bewegung und Musik sind vor allem in der aktuellen Zeit sehr wichtig und genau deshalb haben Bandleader Andi Starek und die zertifizierte Kindersporttrainerin und Choreografin Andrea Merkert ein Konzept entwickelt, welches die Hits von Schlawindl, die Bewegung und das Tanzen miteinander verbindet. Um 17.30 Uhr folgt das Schlawindl „Big Move“-Konzert. Kopf und Herz der Gruppe ist Liedermacher und Musiklehrer Andi Starek, der bei Schlawindl Gitarre spielt, singt und die Songs schreibt. Live wird er dabei von seinem Freunden und Kollegen “Wir san Schlawindl” unterstützt.

Die Gruppe um Rainer Huber am Schlagzeug sowie Bernd Sigerist am Bass sorgt für den fetten Live-Sound. Die Band aus Erding bei München liefert lässige Musik, live gespielt und mit der Garantie zum Abrocken, außerdem wird „Move Andrea“ bei dem Konzert natürlich auch dabei sein und für die richtige Bewegung sorgen.