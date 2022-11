Kultur in Hohenlohe

Öhringen. Die zweite Regionalkonferenz Kultur des Hohenlohekreises findet am Donnerstag, 24. November, von 9 bis 15 Uhr in der Kultura statt. Neben der regionalen Vernetzung wird man sich dem Thema Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur widmen. Die Regionalkonferenz wird organisiert vom Regionalmanagement Kultur des Hohenlohekreises, moderiert wird sie von Johannes Gerlitz.

Der Einlass beginnt um 8.30 Uhr, bevor der Landrat Dr. Matthias Neth um 9 Uhr die Regionalkonferenz eröffnet. Anschließend wird der Regionalmanager Kultur des Hohenlohekreises, Leon Neidhart, die kulturelle Entwicklung seit der vorherigen Regionalkonferenz vorstellen. Im Anschluss präsentiert die Gastgeberstadt Öhringen ihr Kulturprogramm.

Anschließend stellen sich Kulturschaffende aus dem Hohenlohekreis vor, die bereits im Thema Nachhaltigkeit aktiv sind. Hierunter fallen die Pendel Marionetten, Monika Christ vom Atelier für Alles sowie Studierende der Reinhold-Würth-Hochschule zusammen mit Dr. Gabriele Landwehr.

Nach einer kurzen Kaffeepause und einem kulturellen Beitrag folgt ein Beitrag von Selina Kahle und Dr. Ralf Weiß vom Netzwerk für Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur beziehungsweise der Initiative Culture4Climate zum Thema Klimaverantwortung im Kulturbereich.

In der anschließende Pause haben die Teilnehmenden Raum, sich beim Mittagessen zu stärken, auszutauschen und zu vernetzen, bevor es um 13 Uhr in den praktischen Teil des Tages geht. In dem Workshop „Nachhaltigkeit in der Praxis“ werden folgende Schwerpunkte thematisiert: Klimaschutz in Kultureinrichtungen – Vom Green Culture Leitfaden zur Klimaneutralität? – Energiekrise – wie lassen sich kurz- und mittelfristig Energieverbrauch und Energiekosten senken? – Nachhaltigkeit in der Kunst und Kultur.

Vor Ort können auch eigene Themenvorschläge eingebracht werden. In einzelnen Gruppen werden die entsprechenden Themen bearbeitet und die Ergebnisse schließlich vorgestellt. Mit einem kurzen Wrapup wird der Tag zusammengefasst.