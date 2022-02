Künzelsau will „klimapositiv“ werden

Künzelsau. Die Arbeitsgemeinschaften „Abfallvermeidung“ und „Energie“ des Klimabeirats Künzelsau haben ihre konkrete Arbeit aufgenommen.

Wer eine Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach hat, wird sich über diesen Winter nicht besonders freuen: sehr häufig war der Himmel dicht mit Wolken bedeckt. Dennoch ist PV eine der einfachsten Möglichkeiten, „grünen Strom“ zu erzeugen. Daher wird sich die Arbeitsgruppe Energie (AG Energie) des Klimabeirats Künzelsau in ihrer ersten Sitzung auch damit beschäftigen, wie in der Bevölkerung weiter dafür geworben werden kann, PV-Systeme zu installieren.

Stichworte sind „Balkonkraftwerke“, „Mieterstrom“ und mehr. Aber selbstverständlich geht es bei den Bemühungen um Klimaneutralität nicht nur um Strom aus Sonne; das Thema „Wärmeerzeugung und nutzung“ steht mindestens genauso im Fokus. Die AG Energie wird diese und weitere Aspekte aufgreifen.

Die Arbeitsgruppe Abfallvermeidung (AG Abfallvermeidung) hat in ihrer ersten Sitzung das Thema „Mehrweg statt Einweg“ unter mehreren Gesichtspunkten ausführlich beleuchtet. Beim nächsten Treffen sollen konkrete Projekte unterstützt und auf den Weg gebracht werden.

Arbeitsgruppen-Termine: AG Energie: Donnerstag, 24. Februar, 18.30 bis 21 Uhr. AG Abfallvermeidung: Mittwoch, 16. März, 18.30 bis 21 Uhr. Ort: Georg Wagner Schule. Anmeldung per e-mail unter klimabeirat@kuenzelsau.de oder unter Telefon 079 40/129 423. Die nächste öffentliche Sitzung des Klimabeirats findet am Freitag, 11. März, 18.30 Uhr, im großen Sitzungssaal im Rathaus statt.

In Zusammenarbeit mit der vhs Künzelsau wird Lea Johannsen von der Ludwigsburger Energie-Agentur LEA zum Thema „Klimaneutral leben – Wärmeversorgung im Eigenheim“ referieren.

Dienstag 12. April: Ebenfalls in Kooperation mit der vhs Künzelsau startet die sechsteilige Mitmach- und Vortragsserie „klima.fit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ Anmeldung bei der vhs. Strategie 2030: Im Rahmen des Prozesses „Künzelsau 2025 – Wie wollen wir 2025 in Künzelsau leben?“ befassen sich der Gemeinderat und die Stadtverwaltung schon seit längerem damit, die Zukunft Künzelsaus aktiv zu gestalten.

Dass Künzelsau klimapositiv wird, ist ein Hauptziel. Der Gemeinderat schreibt diesen Prozess jährlich fort und legt mit der „Strategie 2030“ gemeinsame Ziele für die nächsten Jahre fest. Im Jahr 2022 liegt der Fokus des städtischen Engagements auf den Bereichen Infrastruktur und Integration. Der Arbeitstitel, das Schwerpunktziel 2022, lautet deshalb kurz „Infrastruktur und Integration“.