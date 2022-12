Künzelsau mietet Wohnungen

Künzelsau. Die Stadt möchte Wohnraum in Künzelsau für Geflüchtete anmieten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Hilfsbereitschaft für Menschen, die geflüchtet sind, war in den vergangenen Monaten in Künzelsau groß. „Dennoch wird erneut Wohnraum gebraucht“, so Bürgermeister Stefan Neumann. „Bitte sprechen Sie uns an und melden Sie es uns, wenn Sie Geflüchtete aufnehmen können. Wir möchten weiterhin Wohnraum von privaten Eigentümerinnen und Eigentümern anmieten und mit Geflüchteten aller Nationen belegen. Selbstverständlich tauschen wir uns über die konkrete Belegung der Wohneinheiten mit den jeweiligen Eigentümern aus.“

Gesucht werden sowohl ganze Häuser, Wohnungen oder einzelne Zimmer/Appartements. Eigentümer, die Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, wenden sich an die Stadtverwaltung. kuen