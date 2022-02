Künzelsau. Die Unterführung vom Busbahnhof zur Schillerstraße in Künzelsau strahlt in neuem Glanz: Gemeinsam mit dem Graffitikünstler Richard Koch hat die Klasse 9b der Georg-Wagner-Schule ein neues, farbenfrohes Street-Art-Projekt umgesetzt.

Unter dem Motto „Künzelsau ist bunt“ wurden verschiedene Elemente, Figuren und Schriftzüge, die von den Schülerinnen und Schülern gestaltet wurden, in einem Gesamtkunstwerk festgehalten.

„Wir haben uns im Unterricht bereits auf das Projekt vorbereitet und die Themen „Street Art und Graffiti“ behandelt“, so Constantin Müller, Kunstlehrer der Georg-Wagner-Schule. Abgesehen davon war dies aber die erste Berührung mit Street Art für die Jugendlichen, denen das Projekt „auf jeden Fall mehr Spaß als normaler Unterricht“ gemacht hat – vor allem, da es „mal etwas ganz Neues“ war. Das Sprühen an sich sei gar nicht schwierig und mit der Unterstützung von Richard Koch haben sich alle schnell an den Umgang mit den Sprühflaschen gewöhnt.

„Die Ideen für die Motive kamen hauptsächlich von den Schülern“, sagt der Künstler. „Ich habe sie bei der Umsetzung unterstützt und kümmere mich am Ende um den Feinschliff und die Details für den Gesamteindruck“. Das Motto des Kunstprojekts „Künzelsau ist bunt“ ist als farbenfroher Schriftzug an den Wänden der Unterführung zu lesen und steht für Diversität mit all ihren Facetten und Orientierungen. pm