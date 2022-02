Künftig auch Leader-Förderung möglich

Aub. Erneut kam pandemiebedingt der Auber Stadtrat im Dorfgemeinschaftshaus Baldersheim zusammen. Zu Gast war Michael Dröse vom Landratsamt Würzburg, Abteilung Kreisentwicklung, der dem Gremium die Teilnahme an einer künftigen lokalen Aktionsgruppe (LAG) nahelegte.

Dröse erläuterte, wie auch die Gemeinden des südlichen Landkreises künftig die Leader-Fördermöglichkeiten erhalten können. Leader steht dabei für „Verbund von Maßnahmen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Das Programm fördere mit bis zu 60 Prozent nicht nur Projekte der Gemeinden, sondern auch von Privatpersonen oder Unternehmen. Die Projekte sollten die Bereiche Umwelt, Klimaschutz, demografische Entwicklung und Resilienz (Widerstandsfähigkeit) der Region betreffen.

Aub müsste sich für eine Teilnahme an Leader einer so genannten LAG anschließen, das seien Partnerschaften zwischen kommunalen, wirtschaftlichen und sozial engagierten Akteuren in der Region in Form eines eingetragenen Vereins. Bislang sei die Region im Süden und Westen des Landkreises von den Fördermöglichkeiten ausgeschlossen. Nur alle sieben Jahre könne man aufgenommen werden. Die nächste Förderperiode umfasse, bedingt durch Brexit und Coronapandemie, die Jahre 2023 bis 2027. Neben den Gemeinden sollen auch Privatpersonen und andere wirtschaftlich und sozial engagierte Akteure in der Region – auch aus anderen Landkreisen – der LAG beitreten. Organisiert wird der Verein vom Landratsamt. Dröse schlug vor, dass sich die 33 Gemeinden des südlichen und westlichen Landkreises sowie die Gemeinde Höchberg zu der LAG „Süd-West-Dreieck“ zusammenschließen. Allerdings sei Eile geboten, denn eine Strategie müsse bis 15. Juli dieses Jahres eingereicht werden. Die Kosten für die die Stadt Aub belaufen sich auf 350 Euro zuzüglich 0,30 Euro je Einwohner, insgesamt also auf rund 700 Euro. Wie Dröse erläuterte, würden durch Leader auch Projekte gefördert, die schon über andere Förderprogramme bezuschusst werden.

Die Frage vorn Ratsmitglied Corinna Kreiselmeier, ob auch länderübergreifende Projekte beispielsweise hinsichtlich des öffentlichen Nahverkehrs gefördert werden können, bejahte Dröse. Sofern hier zwei LAGs beteiligt seien, können diese in Kooperation gefördert werden. Allerdings sollten keine Gemeinden aus dem Nachbarbundesland der LAG beitreten.

Der Stadtrat beschloss einstimmig, sich an der LAG zu beteiligen und Mitglied eines entsprechenden Vereins zu werden. ag