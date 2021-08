Küchenbrand gelöscht

Kirchberg. Ein Zeuge meldete am Freitag gegen 13 Uhr ein Feuer in einer Unterkunft in der Adelheidstraße in Kirchberg an der Jagst. Der Zeuge begab sich in den dritten Stock des Gebäudes, wo er auf einem Herd einen mit Karton abgedeckten Topf vorfand, welcher in Flammen stand. Der Zeuge konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen, bevor größerer Schaden an dem Gebäude entstand. Lediglich die dortige Dunstabzugshaube wurde in Mitleidenschaft gezogen und der Raum durch den Rauch verrußt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Feuerwehr Kirchberg war mit fünf Fahrzeugen und 20 Wehrleuten, die Feuerwehr Crailsheim mit zwei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten zu dem Einsatz ausgerückt. Wer dort zu diesem Zeitpunkt gekocht hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1