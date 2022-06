Im Gemeinderat war heftige Kritik an Landrat und Landratsamt laut geworden. Dazu nahm die Kreisbehörde am vergangenen Samstag Stellung (die FN berichteten). Jetzt antworten darauf die vier Bürgermeister-Stellvertreter von Niederstetten in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Harald Dietz, Ulrich Roth, Klaus Lahr und Georg Keim teilen Folgendes mit: „Die Stellungnahme des Landratsamts

...