Kreuzungsbereich ab sofort gesperrt

Künzelsau. „Wenn es weiterhin so gut läuft und auch das Wetter in den nächsten Wochen mitspielt, können wir die Bauarbeiten wie geplant durchziehen und Ende Mai die Straßensperrungen ganz aufheben“, stellt Simone Mitsch von den KünWerken in einer Pressemitteilung fest.

Schneller als gedacht

Gemeinsam mit den beteiligten Firmen hat sie es geschafft, dass die Arbeiten an der Baustelle im Kreuzungsbereich Mergentheimer Straße/Langenburger Straße/Kocherbrücke in Künzelsau bisher immer innerhalb der geplanten Bauzeiten und schneller als geplant ablaufen konnten.

Und, die Chancen stehen nach ihrer Einschätzung gut, dass es weiter so gut vorangeht.

Fußgänger und Radfahrer frei

Aktuell waren die Mergentheimer Straße und Kocherbrücke stadteinwärts für den Verkehr frei befahrbar (Bauphase 2). Das ändert sich in dieser Woche: ab sofort bis voraussichtlich 3. Mai ist der komplette Kreuzungsbereich Mergentheimer Straße/Kocherbrücke/Langenburger Straße für den Verkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich auch weiterhin auf Wegen passieren.

Zeitplan

So ist die Verkehrsführung während der aktuellen Bauzeitenplanung vorgesehen:

Bauphase 4: 13. April bis voraussichtlich 3. Mai: Vollsperrung des kompletten Kreuzungsbereichs. Umbauphase Baustelle – am Mittwoch, 4. Mai, wird die Beschilderung umgebaut, da im Anschluss an die Asphaltarbeiten im Kreuzungsbereich die Fahrbahndeckenerneuerung der B 19 von der Einmündung Wertwiesen bis zur Sparkasse erfolgt. An diesem Tag ist mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Bauphase 5: 5. bis 20. Mai: Vollsperrung von der Wertwiesen-Einmündung bis zum Parkplatz Sparkasse.

