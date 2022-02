Kreuzgangfestspiele: Feuchtwangen erhöht Kartenkontingent

Feuchtwangen. Vom 5. Mai bis zum 14. August gibt es wieder jede Menge Theater auf den Bühnen im Kreuzgang und im Nixel-Garten: insgesamt sieben Produktionen, drei Produktionen für Kinder und Familien, eine Theater-Trilogie, dazu Kreuzgangspiele extra-Termine und eine Inszenierung im neuen Kino.

Der Vorverkauf läuft seit längerem, die Zahlen sind sehr erfreulich und geben Grund zur Hoffnung auf einen voll umfänglichen Theatersommer: Inzwischen sind für die Kreuzgangfestspiele 2022 insgesamt 14 000 Karten verkauft worden. Die gute Nachfrage und die neuesten Aussichten auf einen Sommer ohne größere Pandemiebeschränkungen haben die Festspiele bewogen, ihr Kartenkontingent zu erhöhen. Inzwischen sind nahezu alle Plätze im freien Verkauf. Das bedeutet auch, dass es für bereits ausverkaufte Vorstellungen wieder Karten gibt.

Im Kreuzgang stehen zwei große Abendproduktionen auf dem Spielplan: Zum einen das Singspiel „Im weißen Rössl“. Zum anderen wird Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ zu erleben sein. Familien und Kinder dürfen sich im Sommer auf drei Stücke freuen: Im Kreuzgang begeistert „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren Groß und Klein. Im Nixel-Garten präsentieren die Kreuzgangspiele für die Kleinsten ab drei Jahren „Das Spiel vom dicken, fetten Pfannekuchen“ und „Frederick“ nach dem berühmten Kinderbuch von Leo Lionni. Darüber hinaus ist im Nixel-Garten das „Antigone-Projekt“ nach dem griechischen Tragödienklassiker für Jugendliche ab zwölf Jahren zu sehen, und eine Theaterperformance widmet sich unter dem Titel „Bachmann“ der berühmten gleichnamigen Autorin, die sich in ihrem Schaffen intensiv mit dem Faschismus auseinandergesetzt hat. In „Zersetzung – eine performative Textcollage“ geht es um das Werk des bekannten amerikanischen Horrorliteraten H. P. Lovecraft – das Stück wird in den neu eröffneten Regina Lichtspielen gezeigt. Zudem stehen in der Reihe Kreuzgangspiele extra wieder die inzwischen Kult gewordene Mitternachtsrevue - 2022 unter dem Titel „Eldorado“ - und ein Konzert mit Georg Ringsgwandl auf dem Programm.

