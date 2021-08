Kreisimpfzentrum wird zugemacht

Hohenlohekreis. Das Kreisimpfzentrum des Hohenlohekreises (KIZ) in der Hohenlohe-Sporthalle Öhringen schließt zum 12. September. Auf dieses Datum haben sich Land Baden-Württemberg, Landratsamt Hohenlohekreis und Stadt Öhringen geeinigt. Danach finden Impfungen ausschließlich durch die niedergelassenen Ärzte, Betriebsärzte und durch das mobile Impfteam Heilbronn statt.

Der Normalbetrieb im KIZ läuft noch bis zum 5. September. Parallel zum Abbau steht dann bis einschließlich 12. September ein reduziertes Impfangebot zur Verfügung. Bis zu diesem Termin finden auch weiterhin die mobilen Impfaktionen des KIZ Öhringen im Kreisgebiet statt. Am 19. September wird die Hohenlohe-Halle an die Stadt Öhringen zurückgegeben, so dass der Sportbetrieb ab dem 20. September beginnen kann.

Im KIZ werden bis zum letzten Impftag Erstimpfungen durchgeführt. Termine für Zweitimpfungen, die nach dem 12. September liegen, müssen von den Betroffenen selbst bei Haus- oder Betriebsarzt vereinbart werden.