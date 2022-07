Kreishaus-Planung nimmt langsam Gestalt an

Künzelsau. Die Planungen zum neuen Kreishaus in Künzelsau nehmen Gestalt an. Die Sieger des Architektenwettbewerbs stehen fest. Kürzlich fand die Preisgerichtssitzung zum Architektenwettbewerb für den Neubau des Kreishauses in Künzelsau statt.

Die Jury aus erfahrenen Architekten und Vertretern des Landkreises, der Stadt Künzelsau und des Kreistags haben nach einer regen Diskussion aus den insgesamt 17 Entwürfen vier Preisträger ausgewählt. Die Preisträger sind unterschiedlich mit den städtebaulichen und funktionalen Vorgaben umgegangen. Somit bieten die Entwürfe verschiedene architektonische Lösungen für das neue Kreishaus. Auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes zeigen die Siegerentwürfe solide Lösungsansätze.

Im nächsten Schritt finden im Rahmen des Vergabeverfahrens Verhandlungsgespräche mit den Preisträgern statt. An deren Ende wird die Kreisverwaltung den Mitgliedern des Kreistages vorschlagen, welches Büro mit der Umsetzung betraut werden soll. Die Entscheidung trifft der Kreistag in der Sitzung am 26. September. Auch die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, sich in einer virtuellen Ausstellung ein Bild von den 17 abgegebenen Entwürfen und insbesondere den vier Preisträgern zu machen. Über die Zugangsmöglichkeiten zu der virtuellen Ausstellung wird noch informiert.

Die Preisträger des Architekturwettbewerbs Neues Kreishaus sind: 1. Preis: KUBUS360 GmbH, Stuttgart mit Dreigrün Gross + Partner Landschaftsarchitekten mbB, Reutlingen. 2. Preis: Harter+Kanzler Freie Architekten BDA Part GmbB, Freiburg mit AG Freiraum Landschaftsarchitekten PartGmBB, Freiburg. 3. Preis: h4a | Gessert Randecker Architekten, Stuttgart mit P-38 Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, München.

4. Preis: harris + kurrle architekten BDA Partnerschaft mbB, Stuttgart mit Wiedemann-Schweizer Landschaftsarchitekten, Stuttgart.