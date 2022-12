Der Landkreis Hohenlohe unterstützt die Hohenloher Krankenhaus gGmbH mit einem freiwilligen Trägerzuschuss in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Dieser Beschluss wurde in der Kreistagssitzung am 12. Dezember in Kupferzell mit großer Mehrheit getroffen.

Landrat Dr. Matthias Neth sieht im Zuschuss ein Signal für die Mitarbeiter: „Der Kreistag hat mit der Entscheidung für den freiwilligen

...