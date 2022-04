Kräutermarkt ab 23. April in Bad Windsheim

Bad Windsheim. Der Alte Bauhof am Holzmarkt im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim mit seiner riesigen Fläche und dem großen Garten dahinter ist wunderbar geeignet, Kräuter und Heilpflanzen, Blumen und Stauden mit viel Platz dazwischen zu präsentieren. So können sich die Besucher des zweiwöchigen Marktes vom 23. April bis 8. Mai der Auswahl der Kräuter in Ruhe widmen. Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt, um Garten oder Balkon neu anzulegen oder umzugestalten und ein Garten mit regionalen Pflanzen entwickelt dabei einen besonderen Charme. Die Pflanzen, die hier angeboten werden, sind widerstandsfähig und entwickeln sich bei richtiger Pflege und passendem Standort prächtig. Auch seltenere Kräuter sind zu finden, und zu jeder Heilpflanze gibt es Informationen zu botanischen Merkmalen, volkstümlichen Namen und der Geschichte der Pflanze, zu Inhaltsstoffen und Wirkungen, sowie zur Verwendbarkeit in Küche und Medizin. Der Eintritt ist frei, zum Parken bietet sich der große kostenfreie Parkplatz am Freilandmuseum an. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zum Alten Bauhof am Holzmarkt in Bad Windsheim. Der Markt ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

