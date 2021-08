Kräftige Gitarren, bunter Rock

Künzelsau. „Sommer in der Stadt“ mit Urlaubsfeeling: Am Donnerstag, 26. August spielt die Band „Shadows Revenge“ von 17 bis 20 Uhr am Oberen Bach in Künzelsau. Kräftige Gitarren-Sounds, dynamische Rhythmen von Bass und Schlagzeug sowie mehrstimmiger Gesang in allen Facetten der Rock und Pop Covers – so entsteht ein überzeugender Rock-Sound. Die sechs Bandmitglieder Nicole, Tina, Timo, Markus, Matze und Jan, alle aus dem Hohenloher Land, sorgen für Stimmung.

Jede Woche Live-Musik

Mit der Veranstaltungsreihe „Sommer in der Stadt“ ermöglicht die Stadtverwaltung Künzelsau auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Gastronomen und Vereinen Corona-konforme Veranstaltungen über den Sommer hinweg. In lockerer Atmosphäre ist jede Woche an wechselnden Plätzen in der Künzelsauer Innenstadt Live-Musik zu genießen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist kostenfrei.

Für die Kontaktnachverfolgung wird den Besucherinnen und Besuchern die Nutzung der Luca-App empfohlen. Alternativ können die Kontaktdaten auf Anmeldezetteln erfasst werden. Es gelten die allgemeinen und jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften. Aktuelle Hinweise unter www.kuenzelsau.de/sommerinderstadt im Internet. stv