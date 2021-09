Kradfahrerin erheblich verletzt

Bütthard/Gützingen. Eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin befuhr am Samstag gegen 14.45 Uhr die Kreisstraße WÜ 35 von Gützingen (Landkreis Würzburg) kommend in Fahrtrichtung Oberwittighausen. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam die Jugendliche aus bislang nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt zu Sturz. Hierbei verletzte sie sich erheblich am linken Unterarm. Sie wurde zur Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad, welches nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Unfall wurde durch die Polizeiinspektion Ochsenfurt aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1