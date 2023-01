Konzert mit „NoRMahl“

Gaildorf. In der Kulturkneipe Häberlen wird am Samstag, 18. Februar, kein Blues gespielt: An diesem Tag ist nämlich „NoRMAhl“ zu Gast, eine der dienstältesten Punkbands im Land.

An ihren Songtext halten sich die Musiker nun schon seit über 40 Jahren: laut, schnell, angriffslustig, energiegeladen bringen sie ihre Songs auf die Bühne.

Sänger Lars Besa schöpft dabei aus dem Riesenrepertoire der Band und hüpft dabei mühelos zwei Stunden vor dem Mikro hin und her.

Gitarrist Mick Scheuerle lässt seine reichhaltigen Riffs makellos aus den Fingern perlen, Drummer Raimund Skobowsky, gerne barfuß und in kurzen Hosen, ist mit den Trommelstöcken um keine Finesse verlegen und sorgt durchgehend für zwingenden Rhythmus. Der jüngste Neuzugang am Bass, Christian Polzer, lässt seine Saiten dazu kongenial schwingen. Kurzum: die Jungs von NoRMahl gehen auf Tournee, weil sie Spaß daran haben, weil sie Songs spielen, die an Relevanz nichts verloren haben, weil Punk ist, seinen eignen Weg zu gehen.

Weitere Programmhighlights: am Freitag, 3. Februar, spielt um 20 Uhr die Gaildorfer Band „Perpetuum Mobile“ und am Sonntag, 12. Februar, spielt ab 11 Uhr zum Jazzfrühschoppen am Pferdemarkt „Bonita & The Blues Shacks“ auf.