Forchtenberg. Ein Konzert mit Lesung für Sophie Scholl findet am Samstag, 10. Juli, um 18 Uhr in der katholischen St. Franziskuskirche in Forchtenberg statt.

Zum Zum 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin erschien in Italien ein neues Buch über Sophie Scholl. Im vergangenen Jahr besuchte der Autor Giuseppe Assandri mit seiner Frau Clelia für eine Spurensuche Scholls Geburtsort.

Die italienisch-deutsche Lesung mit dem Autor verspricht zusammen mit klassischen Stücken und Kompositionen von Giuseppe Di Girolamo aus Künzelsau zu einem besonderen Ereignis zu werden.

Pfarrer Markus Morgen wird mit einer Andacht dieses besondere Konzert eröffnen. Grußworte spechen Bürgermeister Michael Foss und Renate S. Deck, Weiße Rose Denkstätte Forchtenberg.

Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme ist wegen Corona-Auflagen begrenzt. Weitere Informationen unter Telefon 07905/5135 oder Telefon 07947/91110 (Stadt Forchtenberg). Die neue Sophie Scholl-Ausstellung im Rathaus ist von 15 bis 17.30 Uhr und nach der Konzert-Lesung zu sehen. Die Portraitausstellung ist außerdem zu sehen während der Rathausöffnungszeiten und mittwochs. samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.