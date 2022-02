Konzert in Niederstetten: „Emerenz Meier – Daheim in Chicago?”

Niederstetten. Ein Schmankerl für Fans von Lyrik und handgemachter Musik wird das Konzert mit Monika Drasch und der Emerenz Meier Band am Freitag, 11. März im Niederstettener Kult. „Emerenz Meier – Daheim in Chicago?“, ist der Titel des aktuellen Programms der Folkmusikerin Monika Drasch, die sich der Dichterin feinsinnig und mit musikalischer Vielfalt widmet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Emerenz Meier (1874-1928), Schriftstellerin aus dem Bayerischen Wald und Auswanderin „ins Amerika“, hat wundervolle Poesie und herrliche Briefe verfasst. Daraus schöpfend, musiziert das Trio Drasch/Mayr/Haas kraftvoll und fein – singend und spielend auf Geige, Nyckelharp, Akkordeon, Banjo, Kontrabass und mehr. Es sind die Themen der Schriftstellerin Emerenz Meier, die immer wieder berühren. Beeindruckend sind ihre Texte – Gedichte und Prosa –, in denen sie über die Liebe zur Heimat, das Weggehen oder einfach über die wundervolle Schwermut der Wäldler schreibt, wo sie sich aber auch auflehnt und frech ausspricht, was sie stört.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Die neuen Melodien zu den Gedichten sind geleitet von Stimmung und Sprachrhythmus der Texte, beeinflusst von der Harmoniefolge alter niederbayerischer Passionslieder, der Klanglichkeit trotziger Kinderlieder, des Musizierstils der Innviertler Landlermusikanten. Die Besucher erwartet ein vergnüglicher Abend mit traditioneller Musik aus Bayern, Schweden und Amerika. Karten gibt es bei den den Vorverkaufsstellen der Fränkischen Nachrichten, online unter OKTicket.de oder vor Ort in der Städtischen Mediothek Niederstetten, Hauptstraße 52/1 unter der E-Mail-Adresse: Mediothek(@)Niederstetten.de, Telefon 07932/60032. Die Veranstaltung findet unter den tagesaktuell gültigen Corona-Vorgaben statt. In der Regel erhält man auch noch Karten an der Abendkasse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2