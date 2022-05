Konzert in Klosterkirche

Schöntal. Das dritte Konzert der sechsteiligen Konzertreihe „Orgeln in Hohenlohe“, findet am Sonntag, 8. Mai, um 19 Uhr in der katholischen Klosterkirche statt. Vera Klaiber (Künzelsau), spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Böhm, Felix Mendelssohn Bartholdy unter anderen.

Das prachtvolle Gehäuse der Orgel der Klosterkirche stammt von einer 1722 für die Schlosskapelle Ludwigsburg erbauten Orgel, die 1808 nach Schöntal gelangte. Die ehemals vorhandenen drei Orgeln der Klosterkirche waren nach der Säkularisation verkauft worden. 1990/91 baute die Orgelbaufirma Rensch aus Lauffen/Neckar in dieses Gehäuse eine neue Orgel, bei der vorhandenes historisches Pfeifenmaterial wiederverwendet wurde.

