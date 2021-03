Niederstetten. Die Sporthalle in Niederstetten muss umfassend saniert werden, doch der Stadt fehlt hierfür das Geld.

Für das Gesamtpaket sind rund 1,3 Millionen Euro angesetzt. Trotzdem gibt die Stadt für die Halle dieses Jahr viel Geld aus. Wie Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle hervorhob, sei die Halle „für alle Sporttreibenden als auch für die Stadt eine wichtige Einrichtung“. Deshalb habe man trotz knapper Mittel für „sicherheitsrelevante Sanierungsmaßnahmen“ in diesem Jahr 400 000 Euro bereitgestellt. Eine umfassende Sanierung sei in den nächsten Jahren jedoch nicht möglich, da der Stadt hierfür die Eigenmittel fehlen. Sie könnte dies nur über Kredite finanzieren. Um den Haushalt weiter zu konsolidieren, hat Gemeinderat deshalb beschlossen, das Komplett-Sanierungspaket mangels Finanzierbarkeit nicht zu realisieren und auch aus der mittelfristigen Finanzplanung zu nehmen. Gleichzeitig wird auch der bestehende Architektenvertrag aufgelöst. sem