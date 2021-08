Kommt Landeszentrum nach Hohenlohe?

Kupferzell. Staatssekretärin Sabine Kurtz vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz besuchte die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft (ALH) in Kupferzell. Die ALH ist nun seit bald 100 Jahren weit über die Kreisgrenzen hinaus als Einrichtung für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Land- und Hauswirtschaft bekannt.

Mit dabei waren Landrat Dr. Matthias Neth, der Erste Landesbeamte Gotthard Wirth, der Abteilungspräsident des Regierungspräsidiums in Stuttgart Dr. Mezger sowie Vertreter der ALH.

Bei einem Rundgang wurden der Staatssekretärin der neu gestaltete Schulgarten, der Wäschepflegebereich, die moderne Großküche sowie der Unterricht in der Landbauklasse vorgestellt. Anschließend wurde in Vorträgen das Projekt „Landwirtschaft macht Schule“ erläutert sowie über das Konzept zu einer möglichen Einrichtung eines Landeszentrums für Hauswirtschaft referiert.

„Gute Plattform“

Diese Thematik sei der ALH ein großes Anliegen, biete sie doch mit ihren vielfältigen Angeboten bereits eine gute Plattform, um den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, ausgelöst durch beispielsweise den demografischen Wandel, den Fachkräftemangel und der rasant zunehmenden Digitalisierung, gerecht zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Bei diesen Herausforderungen spiele das Thema Bildung ebenso eine große Rolle wie auch die landesweite Bündelung von Kompetenzen. Professionelle Hauswirtschaft sei wirtschaftlich und ökologisch, und der Bedarf an Fach- und Führungskräften in diesem Gebiet steige kontinuierlich.

Viele neue Eindrücke

„Ein Landeszentrum für Hauswirtschaft wird der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht, Bildungsinhalte für alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche wie in sozialen Einrichtungen, hauswirtschaftlichen Erwerbsbetrieben oder in Familienhaushalten anzubieten“, erklärte Landrat Dr. Matthias Neth. „Selbstverständlich würden wir uns sehr freuen, wenn dieses Landeszentrum in Kupferzell im Hohenlohekreis eingerichtet werden würde“.

Staatssekretärin Kurtz habe sich beeindruckt von dem schönen Gebäude und den Räumlichkeiten gezeigt und sich mit vielen neuen Eindrücken verabschiedet, so die Pressemitteilung abschließend.