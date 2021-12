Künzelsau. An der Reinhold-Würth-Hochschule, Campus Künzelsau, findet am Mittwoch, 22. Dezember, eine Online-Veranstaltung zum Thema „Where do I belong? – Diskussion zur Rückführung von Kulturgütern“ statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Koloniale Raubkunst befindet sich schon seit Jahrzehnten in europäischen Museen. Fast ebenso lang bemühen sich die Herkunftsländer um die Rückführung. Erst 2018 kam auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuelle Macron Bewegung in die Diskussion.

Wie ist der Stand der Dinge diesbezüglich in Deutschland? Gemeinsam mit Inés de Castro, Direktorin des Linden-Museums in Stuttgart, Prof. Abba Isa Tijani, Director der National Commission for Museums and Monuments in Abuja, und Dr. Andreas Görgen, Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, wollen die Bachelorstudierenden des Studiengangs Betriebswirtschaft mit Kultur- und Freizeitmanagement dieser Frage am Mittwoch, 22. Dezember, um 16.00 Uhr nachgehen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet online in englischer Sprache statt.