Kochertalgemeinde auf Weg zur Klimaneutralität

Künzelsau. Zum ersten Mal in diesem Jahr sind die Stadträtinnen und Stadträte wieder zu einer Gemeinderatssitzung im Rathaus in Künzelsau zusammengekommen.

Die Sporthalle am Kocher muss grundlegend technisch und energetisch saniert werden sowie einen kleineren Anbau im Erdgeschoss für einen Geräteraum erhalten. Der Gemeinderat hat mit drei einstimmigen Beschlüssen die Stadtverwaltung ermächtigt, die ersten Arbeiten für die Sanierung der im Jahr 1964 erbauten Sporthalle am Kocher zu vergeben: die Architektenleistungen, Stufen 4-8 nach HOAI des Architektenvertrages, an das Büro duo Freie Architekten PartG mbB aus Künzelsau; die Ingenieurleistungen für Heizung, Lüftung und Sanitär an das Planungsbüro für Haustechnik Klaus Müller, Inhaber Jörg Weber aus Pfedelbach; die Ingenieurleistungen für die Elektroplanung an das Ingenieurbüro für Elektrotechnik Heimo Herbel GmbH aus Neckarsulm.

Gemeinderat und Stadtverwaltung Künzelsau streben die Klimaneutralität bis 2030 und bestenfalls Klimapositivität an. Ein Bestandteil, um dieses Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, ist die Wärmewende, also der Umstieg der Wärmeenergieversorgung auf Erneuerbare Energieträger bei gleichzeitiger deutlicher Reduzierung des Verbrauchs, erklärte Anselm Laube. Der Geschäftsführer von der Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA war online in den Sitzungssaal zugeschaltet. Das integrierte Quartierskonzept beschränkt sich nicht auf die technische Optimierung einzelner Gebäude, sondern untersucht ein Gebiet im Ganzen, inklusive Synergieeffekten und einem direkten Einbinden der Öffentlichkeit.

Die Ausgangslage dieses Quartiers bilden das Rathaus, das Landratsamt und das ehemalige Krankenhaus. Da die Heizungsanlagen in diesen Gebäuden nahezu obsolet sind, stehen hier in den kommenden Jahren größere Erneuerungen an. Dies wird zum Anlass genommen, eine alternative Wärmeversorgung für ein ganzes Quartier zu untersuchen. Bereits im September wird der Prozess mit einer Bestandsaufnahme starten.

„Jetzt kommt es darauf an, die Menschen mitzunehmen“, so Anselm Laube. Einwohner, Grundstückseigentümer, Akteure werden mit eingebunden. Beraten und informieren werden Stadtverwaltung und LEA bei Veranstaltungen bereits ab Herbst und während der Projektdauer. Bis zum geplanten Projektabschluss im August 2022 werden eine Potenzialanalyse, ein Energieversorgungskonzept, eine Energie- und CO2-Bilanz sowie ein Maßnahmenkatalog erstellt.

Das integrierte Quartierskonzept „Neue Wärme – Künzelsau Nord-Ost“ umfasst den Bereich der Künzelsauer Kernstadt, den die B19 im Westen und der Kocher im Norden begrenzt. Im Osten bis einschließlich zum Krankenhaus orientiert sich das Quartier an der Bebauungsgrenze. Von dort aus verläuft die Grenze entlang der Friedhofsgrenze, jedoch inklusive der Einsegnungshalle. Auf Höhe des Breitingerwegs schließt die Quartiersgrenze zur B19 ab.

Die Kosten für die Konzepterstellung durch die LEA e.V. in Höhe von 60 000 Euro werden mit 75 Prozent (45 000 Euro) durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Für die Stadtverwaltung Künzelsau bleibt ein Eigenanteil von 15 000 Euro. Der Gemeinderat beschloss mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen das Erstellen eines integrierten Quartierskonzepts für ein Nahwärmenetz an die Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA zu vergeben.

Mehrwegsystem

Im Rahmen des Dialog-Forums „In und nach der Corona-Krise: Wie kann das ,To Go‘-Geschäft im Hohenlohekreis umweltfreundlicher werden?“ wurde aus unterschiedlichen Mehrwegsystemen „Local to go“ als Dienstleister für ein gemeinsames Hauptmehrwegsystem gewählt. Um die Einführung eines gemeinsamen Hauptmehrwegsystems für den Hohenlohekreis zu erleichtern, bietet die W.I.H. - Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH mit Unterstützung der Sparkasse Hohenlohekreis eine finanzielle Starthilfe für die ersten 100 Teilnehmenden an. Ergänzt wird diese Förderung durch eine weitere Starthilfe von der Stadtverwaltung Künzelsau. Bürgermeister Stefan Neumann bedauerte zwar, dass das vor längerem von der Stadtverwaltung eingeführte Mehrwegsystem Recup damit beendet werden muss, unterstützt aber die kreisweit geplante Variante.

Mit dem Namen „Hohenlohe to go“ und einem einheitlichen Design soll es gelingen, viele Akteure, Verbraucher anzusprechen und zu beteiligen. Die Starthilfe ist ausgelegt als Beitrag zum Vermeiden von Abfall, zum Umweltschutz, zum Sichtbarmachen der Marke Hohenlohe sowie als Wirtschaftsförderung für eine Branche, die besonders stark durch die COVID-19-Pandemie betroffen ist.

In den nächsten Wochen wird die Stadtverwaltung nun auf die im Stadtgebiet ansässigen Unternehmen zugehen und eine abgestimmte Marketingkampagne hierzu auflegen.

Der Gemeinderat ermächtigte die Stadtverwaltung, die Kostenübernahme für sechs Monatsbeiträge für die Gastronomen im Stadtgebiet Künzelsau zu übernehmen, um ein Unterstützungsangebot und Anreiz zur Einführung von „Hohenlohe to go“ für die Gastronomen zu setzen. Der Beschluss wurde mit zwei Gegenstimmen gefasst.

Am Dienstag, 13. Juli, ist die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung in Künzelsau geplant. Am 8. Juli findet eine öffentliche Sitzung des Klimabeirates im Rathaus statt. Aufgrund der Pandemie-Einschränkungen kann nur eine begrenzte Zahl von Zuhörern teilnehmen. Es ist Anmeldung erforderlich bei Sibylle Fünfer, sibylle.fuenfer@kuenzelsau.de, Telefon 07940 129-101.