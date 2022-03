Klimabeirat soll reaktiviert werden

Hohenlohekreis. Ab jetzt drückt der Hohenlohekreis beim Thema Klimaschutz massiv aufs Tempo. Die beiden Personalstellen des neuen Klima-Zentrums sind ab April besetzt. Die Leitung übernimmt Joachim Schröder aus Künzelsau. Unterstützt wird er dabei von Janina Schüßler.

„Wir freuen uns, dass wir zwei so hochqualifizierte Mitarbeiter gewinnen konnten“, so der Geschäftsführer des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Hohenlohekreis Sebastian Damm, dem das neue Klima-Zentrum organisatorisch zugeordnet ist. Gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und dessen Folgen für die Energieversorgung in Deutschland bekomme die Arbeit des neuen Klima-Zentrums höchste Priorität, so Damm. „Der schnelle Umstieg auf selbst erzeugte Erneuerbare Energien im Kreis ist die einzige Option“.

Joachim Schröder bringt als Leiter des Klima-Zentrums einiges an Erfahrung mit. Bereits bei seinem Geographiestudium in Tübingen hatte er sich mit Klimaschutzthemen beschäftigt. Danach war er unter anderem mehrere Jahre in Umweltplanungsbüros in der Region Hohenlohe tätig. Schröder ist 1972 geboren und derzeit ehrenamtlicher Vorsitzender des Klimabeirates von Künzelsau. Janina Schüßler hat vor kurzem erfolgreich ein Masterstudium der Geographie in Heidelberg abgeschlossen. Schwerpunkte waren transdisziplinäre Forschungsansätze in der Klimawandelanpassung. Ein Thema, dem sich die 25-Jährige verschrieben hat. Das Klima-Zentrum nimmt im April die Arbeit auf. Eine der ersten Maßnahmen wird die Überarbeitung des kreiseigenen Klimaschutzkonzepts sein. Das Konzept wurde bereits 2016 in einem Bürgerbeteiligungsprozess erarbeitet und ist daher nicht mehr in allen Punkten aktuell. Eine weitere Maßnahme ist die Reaktivierung des Klimabeirates des Hohenlohekreises.

Vorgestellt wird das neue KlimaZentrum auch beim Hohenloher Energieabend, der am Dienstag, 15. März, im Onlineformat stattfindet. Auf Einladung der Abfallwirtschaft und dem Solar Cluster Baden-Württemberg werden dabei unter anderem die konkreten Auswirkungen und Chancen der Photovoltaik-Pflicht in Baden-Württemberg thematisiert.

Anmeldung per Internet www.eveeno.com (unter „Eventsuchen“) oder per E-Mail an: Franziska.Ring@hohenlohekreis.de