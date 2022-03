Klima schonen und Spaß haben

Hohenlohekreis. In den Städten und Gemeinden des Hohenlohekreises geht es vom 20. Juni bis 10. Juli beim Stadtradeln wieder um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Im Rahmen der Initiative „RadKULTUR“ fördert das Land die Teilnahme an der Aktion des Klima-Bündnisses. Das Ziel: In Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mitradeln lohnt sich gleich dreifach: Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Wer nun Lust hat mitzufahren, kann sich unter www.stadtradeln.de/hohenlohekreis anmelden.

Auftakt am 20. Juni

„Für viele Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis ist der Stadtadeln-Wettbewerb auch in diesem Jahr ein fester Termin im Kalender. Wir zeigen gerne: Radfahren ist klimafreundlich, gesund und liegt vielen Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis am Herzen“, so Landrat Dr. Matthias Neth.

Mit einer Auftaktveranstaltung am Montag, 20. Juni, ab 16.30 Uhr in Öhringen in der Cappelaue (ehemaliges Gelände der Landesgartenschau, an der Rollschuhbahn) wird das Stadtradeln im Hohenlohekreis offiziell gestartet. Alle, die bereits an diesem ersten Tag mit dem Rad zur Arbeit gefahren sind, aber auch alle, die sich gerne mit anderen Radelnden austauschen und sich zum Thema Rad, nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit informieren möchten, sind willkommen. Um 16.30 Uhr begrüßen Landrat Dr. Matthias Neth und Oberbürgermeister Thilo Michler die Radler. Danach findet ein kleines Fahrrad-Fest mit verschiedenen Info-Ständen rund um das Thema Fahrrad und Mobilität statt.

Übrigens können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der kostenfreien Stadtradeln-App die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

Zum zweiten Mal dabei

Informationen zum Stadtradeln im Hohenlohekreis finden sich unter www.stadtradeln.de/hohenlohekreis. Fragen beantworten Yvonne Hoffmann, Radwegebeauftragte des Hohenlohekreises, Telefon 07941/ 18-1529 oder per Mail an yvonne.hoffmann@hohenlohekreis.de sowie Martin Hellemann, Mobilitätsmanager, Telefon 07940/ 18-1272 oder per Mail an hellemann-brenner@hohenlohekreis.de.

Im vergangenen Jahr hat sich der Hohenlohekreis erstmalig an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Als radaktivste Kommune im Hohenlohekreis hat sich die Stadt Öhringen mit 166 673 Kilometern durchgesetzt, gefolgt von der Gemeinde Pfedelbach mit 73 327 Kilometern, der Stadt Künzelsau mit 70 091 Kilometern und der Stadt Forchtenberg mit 44 451 Kilometern.

Aus Öhringen kommt auch das Team mit der besten Gesamtleistung. Insgesamt 14 741 Kilometer hat das Team „Ökumene Öhringen“ erradelt.

Platz zwei belegt das Team „Landratsamt“ mit 14 105 Kilometern, gefolgt vom „Team Namibia“ aus Pfedelbach mit 12 229 Kilometern, dem Team „Gemü“ mit 11 975 Kilometern und der Feuerwehr Pfedelbach mit 11 122 Kilometern.