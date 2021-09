Niederstetten. Zur Eröffnung der Jüdischen Kulturtage Taubertal spielt im „Kult“ Niederstetten am 2. Oktober um 20 Uhr eine der deutschen Klezmer-Größen auf.

Schon König David spielte einst Harfe, um Freunde und Gäste zu unterhalten – und genau das ist auch das wichtigste Anliegen aller Klezmermusikanten, zu deren Leitbild er wurde.

Für den international renommierten, für seine stilistische Vielfalt berühmten Klarinettisten Helmut Eisel hat die Harfe daher stets eine besonders verlockende, Herausforderung dargestellt und ist jetzt zu einer faszinierenden musikalischen Entdeckung geworden.

Gemeinsam mit der Harfenistin Birke Falkenroth schlägt er in seinem neuen Duo-Programm „Klezmer im Elfenpalast“ sensible Pfade ein, lässt – von elfenzarten Klängen umspielt – die Klarinette in herrlichen Balladen hingebungsvoll singen und die Herzen der Zuhörer entsprechend dahinschmelzen.

Doch das Duo hat auch aufregend fetzige Titel zwischen Freilach und Tango im Programm. Karten sind in allen VVK-Stellen der FN, online unter OKticket.de oder in der Mediothek, Telefon 07932 / 60032 erhältlich. pm