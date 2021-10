Klezmer hautnah erleben

Niederstetten. Zur Eröffnung des Stationenpfad „Tacheles“ spielt – bei freiem Eintritt – am Samstag 16. Oktober, 20 Uhr die bekannte Klezmergruppe „Jontef“ ein Konzert in der Jakobskirche in Niederstetten.

Jontef wurde als Trio 1988 am Landestheater Tübingen durch den Schauspieler Michael Chaim Langer (Gesang, Schauspiel), den Komponisten Joachim Günther (Klarinette, Akkordeon) und den Musiker Wolfram Ströle (Violine, Gitarre) gegründet. 1999 erweiterte sich das Trio zum Quartett mit dem Musiker Peter Falk (Bass). pm