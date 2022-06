Hohenlohe. Der „Tag des Gartens“ wird am Sonntag, 12. Juni, deutschlandweit begangen. Darauf weist das Hohenloher Gartennetzwerk beim Landwirtschaftsamt Hohenlohekreis in Kupferzell hin.

Bereits seit 1984 wird dieser botanische Thementag jeweils am zweiten Sonntag im Juni vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) mit wechselndem Motto veranstaltet. Für dieses Jahr stellen die Verantwortlichen ihre Gärten unter das Motto „Kleingärten: Grüner geht’s nicht“. Der damalige BDG-Präsident Hans Stephan wollte bereits vor 38 Jahren damit das öffentliche Interesse und die hohe Bedeutung der Kleingärten gefördert wissen. Für Andreas Dürr vom Hohenloher Gartennetzwerk sind diese Ziele aktuell wichtiger denn je: „Parks und Gärten bieten die perfekten Naturerlebnisse. Viele Menschen sehnen sich danach und haben ein großes Interesse an der Botanik und ihrer Artenvielfalt“. Exemplarisch führt er die erst kürzlich mit großem Erfolg stattgefundenen Veranstaltungen „Offene Gartentage“ des Landwirtschaftsamtes in Kupferzell und die Schloss- und Gartentage in Dennenlohe an.

Der Tag des Gartens 2022 stellt für das bundeslandübergreifende Hohenloher Gartennetzwerk eine willkommene Gelegenheit dar, um sich für den Besuch seiner blühenden Parks und Gärten in den Landkreisen Ansbach, Schwäbisch Hall, Main-Tauber-Kreis und Hohenlohekreis stark zu machen.

Eine vom Hohenloher Gartennetzwerk herausgegebene Broschüre bietet viele Anregungen und Tipps für unterschiedlichste Park- und Gartentypen. Die Informationsschrift kann unter www.hohenloher-gartenparadies.de online gelesen oder der Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Telefon 07940/18 206; info@hohenlohe.de bestellt werden.