Klavier-Duo Neeb zu Gast

Kichberg. Das Klavierduo Neeb gastiert im Rahmen der Kirchberger Schlosskonzerte am Sonntag, 11. Juli, um 17 Uhr im Rittersaal im Schloss Kirchberg. Geboten wird Musik von Igor Strawinsky, Max Reger, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Maurice Ravel. Seit ersten gemeinsamen Auftritten in früher Jugend bilden die Geschwister Vincent und Sophie Neeb (Jahrgang 1998 und 2000) ein erfolgreiches Klavierduo, dessen künstlerische Entwicklung durch zahlreiche Auszeichnungen belegt ist. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2019 erhielten sie mehrere Sonderpreise und ein Stipendium, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler.

Unter Auflagen

Das Konzert findet mit Auflagen (genesen, getestet, geimpft) statt. Das am gleichen Tag um 14 Uhr geplante Kinderkonzert wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Weitere Infos zu den Schlosskonzerten und Karten gibt es per Mail unter info@sk-kirchberg.de