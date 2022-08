Klassische Kammermusik

Kirchberg. Noch bis 15. August ist der Internationale Meisterkurs der Kammermusik mit Künstlern aus der ganzen Welt zu Gast auf Schloss Kirchberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei mehreren Terminen in diesem Zeitraum kommen Besucher im historischen Rittersaal in den Genuss von erstklassigen Konzerten.

Erfahrene Musiker

Der jährlich stattfindende Kurs unter Leitung von Kyoko Hashimoto, Professor für Klavier an der McGill University in Montreal (Kanada), bietet bereits seit 19 Jahren erfahrenen Musikern aus verschiedensten Ländern eine exzellente Weiterbildung in Kammermusik und Soloinstrumenten. Die Teilnehmenden des Intensivkurses kommen unter anderem aus China, Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Südkorea, Taiwan und den USA.

Die öffentlichen Termine

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aub Benefizkonzert für den Frieden Mehr erfahren

Termine für die öffentlichen Konzerte sind am Mittwoch, 10. August um 19.30 Uhr, Samstag, 13. August, um 19.30 Uhr und Sonntag, 14. August, um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Seminar ist Teil des Angebots der Akademie für ökologische Land- und Ernährungswirtschaft Schloss Kirchberg, die ein Programm mit Seminaren, Vorträgen und Tagungen für die Region und darüber hinaus anbietet.