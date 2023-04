Bovenzenweiler. Willkommen sind sie am 1. Mai wieder alle: Wanderer, Radfahrer, Zugfahrer, kurz alle Maiausflügler. Wie schon bisher ab 11 Uhr und dann ab 14 Uhr mit musikalischer Begleitung können die Feuchters und „Perpetuum Mobile“ ihr traditionelles Event im Hof vor der Gaststätte in 2023 fortsetzen. Die Formation aus Gaildorf steht dabei für soliden Blues, Blues-Rock und Pop. Mit am Start sind unter anderen Ray Charles, BB.King, Booker T, Memphis Slim, aber auch die Beatles. Und selbstredend ist die Musik wieder umsonst & draußen. Perpetuum Mobile sind in der Region seit vielen Jahren ein Begriff, treten regelmäßig im Gaildorfer Häberlen und in Hall auf.

Die klassische Besetzung mit Gitarre, Bass, Gesang und Schlagzeug rund um den Keyborder Werner Eichele verspricht also klassisch gute Unterhaltung im angenehmen Umfeld.

Eine Reservierung ist nicht nötig, über einen Anruf freuen sich die Feuchters unter Telefon 07939/8025 oder per mail trotzdem.