Klassische amerikanische Jazzmusik von Bands wie Count Basie, Duke Ellington oder Thad Jones ebenso wie zeitgenössische europäische Musik – Das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg (JJO) spielt ein breit gefächertes Programm aus 80 Jahren Big Band-Geschichte. Am 4. November um 19.30 Uhr ist das Nachwuchs-Jazzorchester in der Alten Turnhalle in Niederstetten zu erleben.

Das

...