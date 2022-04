Klangprächtig besetztes Werk auf dem Programm

Gaisbach. „Die ganze Kultur ist eine endlose Zusammenarbeit“, das wusste bereits der schwedische Künstler und Schriftsteller Johan August Strindberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So ist auch der Festabend der Kulturstiftung Hohenlohe in diesem Jahr eine bemerkenswerte Kooperation der Baden-Württemberg Stiftung, der Gesellschaft für Musikgeschichte Baden-Württemberg und der Adolf Würth GmbH und Co. KG. Realisiert wird dabei ein einmaliges Konzertprogramm.

Nicht sehr oft erklungen

Cellist Maximilian Hornung ist am Sonntag Gast in Gaisbach. © Borggreve

„Musik ganz nah“ lautet der Titel des Konzerts, das am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr im Carmen Würth Forum in Gaisbach stattfindet. Im Mittelpunkt steht passend dazu eine neuzeitliche Wiederaufführung des Cello-Konzerts Nr. 4 in Es-Dur des Niedernhaller Komponisten Johann Gottfried Arnold (1773 – 1806). Vermutlich wurde dieses Werk sogar erst nach seinem Tod im Jahre 1807 veröffentlicht, und es ist anzunehmen, dass es nicht sehr oft in Konzertsälen erklungen ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Somit kann nach über 200 Jahren dieses Werk wiederentdeckt werden. Arnold war nach Ausbildung beim Stadtmusikus in Künzelsau und Wertheim und Unterricht bei Bernhard Romberg in Hamburg – eine damalig weit bekannte Cello-Größe – Solo-Cellist an der Frankfurter Oper. Einer der aktuell gefragtesten Cellisten Maximilian Hornung hat sich dem Werk angenommen. Zusammen mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Douglas Bostock wird er das Stück interpretieren.

Unbestrittene Qualität

Klangprächtig besetzt ist auch das weitere Werk eines Hohenloher Komponisten.

Friedrich Witt, geboren 1770 in Niederstetten, sieht für seine Grande Sinfonie Nr. 8 in F-Dur zu den Streichern auch je zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner, Trompeten und Pauken vor. Seine kompositorische Qualität ist unbestritten, denn seine C-Dur Sinfonie (Jenaer-Sinfonie) wurde von der Musikwissenschaft bis vor wenigen Jahren immer Ludwig van Beethoven zugesprochen. Und mit Beethovens Coriolan-Ouvertüre beginnt der Abend und somit schließt sich auch der Kreis um und in Hohenlohe. Mit 21 Jahren war Beethoven 1791 in Mergentheim, um mit der Bonner Hofkapelle zu musizieren. Ob sich Arnold und Witt dort mit ihm getroffen haben?