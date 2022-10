Künzelsau. In der Johanneskirche Künzelsau findet am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr das Konzert „Interfaces“ statt. Es singt die Johanneskantorei unter der Leitung von Vera Klaiber. Gemeinsam mit dem Künstler und Komponisten Christian Zimmermann wurde das Konzert vorbereitet. „Interfaces“ („Schnittstellen“) ist ein neuartiges Konzertformat, bei dem Vokalmusik mit Klängen von Synthesizern und mit Elementen aus der elektronischen Musik vermischt wird.

Originalwerke für Chor erklingen und verschmelzen mit den eigens für dieses Format von Christian Zimmermann komponierten und arrangierten Werken. Die Werke kommen bei diesem Konzert das erste Mal live zur Aufführung.

Analog und digital vernetzt

Das Format dient als Schnittstelle zwischen Analogem und Digitalem, zwischen Vergangenheit und Moderne. Genau dieser Gegensatz wirkt erstaunlicherweise wie ein Magnet und verbindet das Alte mit dem Neuen in eindrucksvoller Weise. Verschiedene Lichteinstellungen sorgen für eine beeindruckende Inszenierung des Konzertraums und verstärken die Wirkung und Ausdruckskraft der Musik. „Interfaces“ wird so zu einem Klangerlebnis der besonderen Art.

Christian Zimmermann studiert Schulmusik mit Hauptfach Klavier bei Prof. Volker Stenzl und Jazz- und Popularmusik unter anderen bei Raphael Lott an der Musikhochschule Trossingen. Dazu besucht er Workshops in Musikdesign, Producing und experimenteller Musik. Bei Prof. Sonja Lena Schmid bekam er weiteren Input für die Kombination von Instrument und Elektronik. Kurse zu Musikproduktion und Live-Performance beim Kölner DJ und Produzenten Pierce Treude, in Komposition bei Prof. Norbert Fröhlich und Unterricht am Cembalo bei Prof. Marieke Spaans runden seine Ausbildung ab. Mit dem Duo „nandman“ ist er an verschiedenen CD-Produktionen und Konzertformaten beteiligt. Gemeinsam mit Vera Klaiber konzertierte das Duo bereits mehrfach mit dem Programm „Bach meets Electro“.

Zirka 40 Mitglieder

Die Johanneskantorei Künzelsau zählt zirka 40 Mitglieder aus Künzelsau und Umgebung. Das Repertoire reicht vom Barock bis zur Gegenwart und umfasst geistliche Musik verschiedenster Art. Sie veranstaltet ein bis zwei Mal jährlich ein größeres Konzert und singt in Gottesdiensten in der Johanneskirche.

Vera Klaiber studierte Schulmusik und Kirchenmusik in Stuttgart und Trossingen. Orgelunterricht erhielt sie bei Prof. Stefan Johannes Bleicher und Prof. Bernhard Haas, Unterricht in Orgelimprovisation bei KMD Hans-Peter Braun und anderen. Chorleitung studierte sie bei Prof. Dieter Kurz, Prof. Manfred Schreier und Prof. Michael Alber. Seit 2019 ist sie als Bezirkskantorin in Künzelsau tätig.

Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.