Kino für die Welt von morgen

Weikersheim. Sich dem Thema Nachhaltigkeit von verschiedenen Seiten annähern und miteinander ins Gespräch kommen - das ist das Ziel der neuen Dokumentarfilm-Reihe der Tauberphilharmonie.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für jeden Einzelnen und was für die Region? Fragen wie diese beschäftigen heutzutage viele Menschen. Deshalb möchte die Tauberphilharmonie in Weikersheim mit ihrer neuen Dokumentarfilm-Reihe eine Plattform für Gespräche und Diskussionen rund um das Thema „Nachhaltigkeit“ schaffen. Ab November lädt das Team der Tauberphilharmonie jeden zweiten Donnerstag im Monat zum Filmschauen ein. Gezeigt werden Dokumentarfilme, die den Begriff Nachhaltigkeit von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Im Anschluss gibt es in gemütlicher Lounge-Atmosphäre die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Visionen zu teilen. Mit dabei sind Vereine und Gruppierungen aus dem Main-Tauber-Kreis, die für Fragen zur Verfügung stehen und ihre Erfahrungen und Überlegungen mit dem Publikum teilen.

Kick-off am 11. November

Kick-off der Kinoreihe ist der 11. November, wenn um 19 Uhr mit „Tomorrow - die Welt ist voller Lösungen“ ein preisgekrönter Dokumentarfilm auf der Leinwand des Konzertsaals flimmert. Mehr als 1.000.000 Millionen Zuschauer*innen haben diesen mitreißenden Film bislang gesehen, für den Schauspielerin Mélanie Laurent (Inglorious Basterds) und Aktivist Cyril Dion mehr als zehn Länder bereisten. Mit einem positiven Blick geht „Tomorrow“ auf die drängenden Fragen des Klimaschutz ein. „Passend zu unserem Saisonschwerpunkt Nachhaltigkeit haben wir diese Doku-Reihe entwickelt,“ sagt Kommunikationsleiterin Elisa Heiligers. „Wir freuen uns, nach der langen Zeit des Stillstands endlich wieder in Interaktion mit den Menschen zu treten .“

„enter the future“

Bereits vorab können Interessierte um 16 Uhr an der dritten Veranstaltung der Reihe „enter the future“ der Wittenstein Stiftung teilnehmen. Im Konzertsaal der Tauberphilharmonie sind mit Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber und Prof. Dr. Hans-Werner Sinn zwei hochkarätige Referenten zu Gast, die Vorträge zum Thema „Klimaschutz - zwischen gut gemeint und gut gemacht“ halten und im Anschluss aktiv in den Diskurs mit dem Publikum gehen.

