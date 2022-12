Kindergartenplätze fehlen

Niederstetten. Bis 2026 fehlen nach aktuellem Stand in der Vorbachstadt insgesamt 36 Kindergartenplätze für über- wie unter dreijährige Kinder. Die Zahl dürfte weiter wachsen, denn künftige Geburten oder Zuzüge sind in dieser Zahl noch nicht enthalten. Eine Aufstockung oder ein Anbau am Standort Niederstetten, wo die aktuell größte KiTa in Betrieb ist, habe sich laut Amtsverweser Simon Michler als schwierig und teuer erwiesen. Und der Aufbau einer dritten Gruppe im derzeit zweigruppigen Kindergarten in Rinderfeld sei ebenfalls problematisch. Aber: In Oberstetten ist noch ein Kindergarten vorhanden, der zwar vor anderthalb Jahrzehnten stillgelegt wurde, sich aber für geschätzte maximal 50 000 Euro instand setzen ließe. Genau das wird jetzt mit einstimmigem OK des Gemeinderats in Angriff genommen. Bereits im April oder Mai 2023, sollen hier Kindergartenplätze für bis zu 25 Kinder geschaffen werden. Die Verwaltung ist bereits auf der Suche nach dem entsprechenden Personal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keine Einwände bisher

Angesichts der rund 500 000 bis 700 000 Euro, die bei einem Neubau für eine einzige Kindergartengruppe durchschnittlich anfallen, sei die Reaktivierung des Oberstettener Kindergartens eine zwar nicht ganz zeitgemäße, aber pragmatische Lösung, so Michler. Zu diesem Vorhaben habe die Verwaltung bereits vorab den KVJS, die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie Kreisbau- und Veterinäramt beim Landratsamt angehört. Einwände seien bislang nicht eingegangen.

Ausdrücklich begrüßte Harald Dietz diese „günstige und pragmatische Lösung“, ebenso wie Oberstettens Ortsvorsteherin Tanja Klemmer: Gerade für die Oberstettener Kinder sei es schöner, nicht mehr mit dem Bus nach Rinderfeld fahren zu müssen. Eventuell sei dieser Bus sogar einsparbar. Sie rechnet damit, dass Kinder, die derzeit verlängerte Öffnungszeiten in Rinderfeld nutzen, dann in den Oberstettener Kindergarten wechseln. Bei den „Ganztagskindern“ erwarten sie eher einen Verbleib in der Kita im Kernort.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Niederstetten Kein "Weiter so" mit Heike Naber in Niederstetten Mehr erfahren

Da die für April oder Mai geplante Reaktivierung des Oberstettener Kindergartens für Kinder im Alter ab drei Jahren gedacht ist, brachte Harald Dietz als möglichen Raum für Kleinkinder die nach dem Auszug der Musikschule frei gewordenen, zwischenzeitlich als Textzentrum genutzten Räume über dem Niederstettener Kult ins Gespräch.

Amtsverweser Michler dankte für den Vorschlag, der bereits intensiv untersucht werde. Das Kult gehöre bereits zu den „Top fünf“ auf der Liste der Möglichkeiten, über die man vielleicht bereits im Januar näher sprechen könne. ibra