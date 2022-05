Kinder bekämpften am Firetrainer ein echtes Feuer

Aub. Als eine gelungene Veranstaltung sahen nicht nur die Verantwortlichen von der Freiwilligen Feuerwehr Aub den „Tag der offenen Feuerwehrtore“, der bei fast schon sommerlichem Wetter zahlreiche Gäste ans Feuerwehrhaus lockte.

Den Auber Bürgerinnen und Bürgern zeigen, was die Freiwillige Feuerwehr zu leisten vermag, über welche technische Ausrüstung sie verfügt und auch einmal Gelegenheit zu bieten, selbst einen Feuerlöscher in die Hand zu nehmen. Als Nebeneffekt hoffte man bei der Freiwilligen Feuerwehr Aub, auch den einen oder anderen Interessenten, gerne auch Interessentin für den aktiven Dienst in der Wehr zu finden.

Zum Teil war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein strömte von Anfang an das Publikum. Besonders die Kinder waren in ihrer Aktivität kaum zu bremsen. So hatte man sich bei der Feuerwehr für die jüngsten Besucher eine Laufkarte einfallen lassen. Wer verschiedene Löschübungen erfolgreich absolvierte, konnte sich mit einer abgestempelten Laufkarte eine „Wundertüte“ mit Luftballons, Informationen zur Feuerwehr und sogar einer Packung Feuerwehrsuppe abholen. Dass man dabei auch am Firetrainer ein echtes Feuer mit dem Feuerlöscher bekämpfen konnte, sorgte bei den Jüngsten für strahlende Augen.

Die Laufkarten wurden den Feuerwehrleuten förmlich aus den Händen gerissen. Bald war der Andrang groß an den einzelnen Stationen und von den Helfern wurde voller Einsatz gefordert. Während es sich die Eltern oder Großeltern in der schattigen Halle bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen konnten, war es für die Kinder das Größte, selbst einmal in einem echten Feuerwehrauto zu sitzen, vielleicht sogar am Steuer eines der großen Fahrzeuge mit dem Blaulicht auf dem Dach.

Im Verlauf des Tages demonstrierte die Auber Wehr, was an einer Unfallstelle passiert, wenn die Feuerwehr anrückt, um im Unfallfahrzeug eingeschlossenen Personen zu befreien. Da staunten Groß und Klein, wie die Feuerwehrleute in ihren dicken Schutzanzügen auch bei der sommerlichen Hitze mit schwerem Gerät dem Unfallauto zu Leibe rückten, wie sie sich mir purer Kraft mit Spreizer und Schere an dem Fahrzeug zu schaffen machten und am Ende nicht nur die Türen sondern auch das Dach des Fahrzeuges abmontierten, um in Zusammenarbeit mit den Helferinnen und Helfern der Wasserwacht den verletzten Fahrzeuginsassen fachgerecht zu retten. Kreisbrandmeister Christian Buchholz erläuterte den Zuschauern jeden Schritt der nachgestellten Rettungsaktion und am Ende gab es Applaus für den Einsatz.

Des weiteren demonstrierte die Auber Wehr, was in der Küche passiert, wenn eine auf dem Herd stehende Pfanne zu heiß wird, Feuer fängt und aus Unkenntnis mit Wasser gelöscht wird. Die dabei entstandene Stichflamme war beeindruckend und die Worte von Kommandant Stefan Gruber, eine solchermaßen misslungene Löschaktion würde wohl unvermeidlich einen Einsatz der Feuerwehr nach sich ziehen, zweifelte wohl niemand an.

Dass das von der Feuerwehr als Wasservorrat für die Spritzaktionen aufgebaute Wasserbecken im Laufe des sommerlichen Nachmittags selbst zum Tummelplatz für Kinder werden würde und als Badegelegenheit dienen würde, war wohl unvermeidlich. Für machen jungen Besucher wurde dort die diesjährige Badesaison eröffnet. So war der Tag der offenen Tore für die Wehr einerseits ein voller Erfolg. Das Interesse war groß, auf den Besucheransturm hatte die Wehr gehofft, allerdings kamen die meisten der Gäste von auswärts. Ihr Ziel, Gäste für den aktiven Dienst in der Feuerwehr wenigstens zu interessieren, konnte die Auber Feuerwehr dagegen nicht erreichen. Besucher aus Aub selbst, die man für den aktiven Dienst in der Feuerwehr wenigstens sensibilisieren konnte, waren nur sehr wenige vor Ort. Den Zeitgeist zu brechen, nach dem man lieber zu Hause zu bleibt und andere für den Dienst an der Allgemeinheit arbeiten lässt, erweist sich halt doch als sehr schwer. age