Kein Markt, aber Tombola

Aub. Zum zweiten Mal hintereinander mussten die Auber ihren Weihnachtsmarkt absagen. Dabei war in diesem Jahr ein Konzept geplant, das unter coronakonformen Bedingungen durchführbar gewesen wäre, mit Einlasskontrolle unter 2G- oder 3G-Bedingungen, Besuchersteuerung und Abstandshaltung. Die Bayerische Staatsregierung hat aber alle Weihnachtsmärkte im Freistaat untersagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Weihnachtsbote allerdings war zum Zeitpunkt der Absage schon in Druck. Eine Auflage von 15 000 Exemplaren zu stornieren, war kurzfristig nicht möglich, informierte Karlheinz Krieger, der Vorsitzende des Vereins Aub Aktiv. Schließlich beinhaltet der Weihnachtsbote nicht nur die Werbung für den abgesagten Weihnachtsmarkt, sondern wirbt auch für den Einkauf in Aub.

Gutscheine

Aber auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann: Die beliebte Weihnachtstombola findet statt, wenn auch in etwas anderer Form.

So werden auch in diesem Jahr wieder bei Einkäufen in Aub in der Vorweihnachtszeit Lose kostenlos verteilt. Diese können bis Heiligabend in die Losbox eingeworfen werden, die in der örtlichen Filiale der VR-Bank am Marktplatz steht. Die Gewinner verschiedener Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 200 Euro werden dann nach der Ziehung schriftlich benachrichtigt. ag

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2