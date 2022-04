Kälberpreise steigen deutlich an

Ilshofen. Anlässlich der Zuchtrinder- und Nutzkälberauktion der Rinderunion Baden-Württemberg in Ilshofen kamen neben 79 Stück Großvieh 426 Kälber zum Verkauf. Während die melkenden Tiere qualitätsbedingt im Durchschnittspreis gegenüber der Vormonatsauktion etwas nachgaben, zogen die Jungrinder- und Kälberpreise nochmals deutlich an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fleckvieh: Die beiden angebotenen Jungbullen wurden zügig für 1950 beziehungsweise 1900 Euro verkauft. Mit 44 angebotenen Jungkühen war das Angebot für die Jahreszeit gut. Allerdings waren hier einige länger abgekalbte Tiere und einige etwas schwächeren Qualitäten vertreten, so dass der Durchschnittspreis gegenüber der Vorauktion leicht auf 1781 Euro zurück ging. Trotzdem waren auch etliche Spitzentiere vertreten, die durch die Bank über 2000 Euro erzielten.

Angeführt wurde die Kollektion von einer fehlerfreien Horizont-Tochter vom Betrieb Wieland aus Oberrot-Kornberg, die stolze 38,8 kg Milch leistete und zum Tageshöchstpreis von 2260 Euro an einen bayrischen Kunden zugeschlagen wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ihr folgte eine tiefrippige, euterstarke Weitblick-Tochter vom Zuchtbetrieb Rechner aus Mudau-Reisenbach, die 35,2 kg vorweisen konnte und 2100 Euro erlöste. An dritter Stelle ging eine Herzau-Tochter vom Betrieb Schmidt aus Creglingen-Schön, die 14 Tage nach der Kalbung bereits 32,5 kg Milch gab und für 2200 Euro ebenfalls nach Bayern verkauft wurde. Mit einer starken Kollektion war die Familie Wieland aus Schwäbisch Hall-Otterbach vertreten, aus der eine kapitale Ethos-Tochter 2000 Euro erzielte. Sehr starke Typkühe mit Leistungen jenseits der 31 kg kamen aus den Betrieben Haag, Berwinkel und Schneider, Bühlerzell-Gantenwald, die 2080 beziehungsweise 2100 Euro kosteten. Enorm nachgefragt waren die 32 angebotenen Jungrinder. Die Gewichtsspanne reichte hier von 109 bis 466 kg und lag im Mittel bei 295 kg. Im Durchschnitt erlösten die Jungrinder einen Stückpreis von 865 Euro netto beziehungsweise 2,93 Euro netto je kg Lebendgewicht. Die Nachfrage konnte bei weitem nicht befriedigt werden. Im Sog der hohen Schlachtviehpreise zogen sowohl die Kuh- als auch die Bullenkälber im Preis deutlich an. Die 63, im Durchschnitt 81 kg schweren Kuhkälber erbrachten einen mittleren Kilopreis von 4,38 Euro netto beziehungsweise 356 Euro je Tier.

Bei den 363 angebotenen Bullenkälbern pendelte sich der Durchschnittspreis bei 6,83 Euro netto je kg Lebendgewicht beziehungsweise 579 Euro je Tier ein. Spitzenkälber erlösten bis 7,90 Euro netto je kg Lebendgewicht. Es ist hier von einer anhaltend sehr hohen Nachfrage in den nächsten Wochen und Monaten auszugehen. Die nächsten Auktionen finden am Mittwoch, 13. April (Kälber Fleckvieh) sowie am 27. April (Großvieh und Kälber Fleckvieh) statt. Am 27. April werden neben dem üblichen Angebot 100 Jungrinder sowie auf Sprungverhalten und Spermaqualität untersuchte Jungbullen angeboten. tsc