Kabeltrasse führt über privates Bauernland

Rot am See. Das größte Konfliktpotenzial ist raus aus dem Thema, seit klar ist, dass die noch zu verlegende 110-kv-Hochspannungsleitung zum noch zu bauenden Umspannwerk bei Lenkerstetten (Landkreis Schwäbich Hall) ein Erdkabel wird und sich nicht über Hohenloher Täler spannt.

Das ist – mal abgesehen von handfesten Kostengründen – auch dem Protest der Schutzgemeinschaft ländlicher Raum unter dem Motto „Hohenlohe oben ohne“ zu verdanken. Gemeinderat Dr. Friedrich Bullinger dankte den Aktiven jetzt für ihren kreativen Einsatz.

Der Anlass für Bullingers Einlassung: Vertreter der Netze BW kamen kürzlich nach Rot am See, um über das Planungsverfahren in Sachen 110-kV-Leitung zu informieren. Das hatten sie bereits in den anderen betroffenen Gemeinden, etwa in Kirchberg, getan. Bis zum Frühsommer werde es eine Bürgerbeteiligung in Rot am See geben, kündigte Tobias Wächter an. Für den Bau des Umspannwerks gibt es bisher mögliche Flächen, aber noch keinen konkreten Standort.

Und auch, welchen Weg das Kabel nimmt, ist noch nicht klar. Fast alle Grundstücke, die betroffen sein könnten, sind in privater Hand – meist handelt es sich um Bauernland. Es wird also spannend, welcher Eigentümer mitzieht. Man sei innerhalb des Korridors flexibel, hieß es vonseiten der Netze BW.

Und man strebe einvernehmliche Lösungen an, keineswegs die Ultima Ratio: Enteignung.

Im Rat kam die Frage auf, ob die sich erwärmenden Kabel auch zu einer Erwärmung des Bodens führen können – was für die Landwirtschaft ein wichtiger Punkt ist. Wächter erklärte, dass er nicht mit Auswirkungen rechne und man tief genug grabe, um einer landwirtschaftlichen Nutzung nicht in die Quere zu kommen. Eine Studie der Uni Hohenheim soll weitere Erkenntnisse brin - gen. seb

