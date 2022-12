Jungkühe stark nachgefragt

Ilshofen. Anlässlich der Zuchtrinder- und Nutzkälberversteigerung der Rinderunion Baden-Württemberg kamen in Ilshofen insgesamt 453 Tiere zum Verkauf, die bis auf einige Zuchtbullen komplett verkauft wurden.

Holsteins: Seit längerer Zeit kam hier wieder eine Holsteinjungkuh zum Verkauf. Die von Helmut Wolff aus Grafenau-Döffingen angebotene Eprysha-Tochter präsentierte sich hervorragend und wurde für 2140 Euro in die Ostalb verkauft.

Fleckvieh: Mit zehn Jungbullen war hier das Angebot hoch – etwas zu hoch für einen vollständigen Absatz. Allerdings erzielten speziell hornlos vererbende Jungbullen und fehlerfrei typisierte Vertreter sehr gute Preise. An der Spitze ging ein mit fast 1600 g täglicher Zunahme gewaltig entwickelter Vidi-Sohn von Heinz Hagel aus Sulzbach-Laufen Eisenschmiede.

Mischerbig hornlos und eine tiefe Kuhlinie im Hintergrund waren weitere Kaufargumente. Zuschlagspreis 2650 Euro. Jeweils 3000 Euro erlösten die beiden folgenden Bullen. Zum einen ein mit Mcgyver aus Mint sehr interessant und euterstark gezogener Jungbulle von Michael Gommel aus Ditzingen, zum anderen ein enorm rahmiger, mischerbig hornloser Vanagi-Sohn von der Mayer GbR aus Ellwangen-Lindenhof. Beide wiesen sehr hohe Typisierungsergebnisse auf. Im Mittel erlösten die fünf verkauften Bullen 2540 Euro.

Die 30 aufgetriebenen Jungkühe trafen wiederum auf eine sehr starke Nachfrage. Durchschnittlich wurden von den Käufern 2260 Euro investiert. An der Spitze rangierte eine sehr rahmige und euterstarke Hazard-Tochter von Georg Maurer aus Blaufelden-Engelhardshausen die bereits kurz nach der Kalbung über 30 kg Milch leistete und 2600 Euro erlöste.

Ebenfalls vorab vorgestellt wurde eine fehlerfreie, mit optimaler Strichausprägung- und Platzierung ausgestattete Malaga-Tochter von Stephanie Heinrich aus Mainhardt-Nüsslenshof, die mit 2800 Euro den Tageshöchstpreis erlöste. Den gleichen Preis legte ein bayrischer Kunde für eine voll im Doppelnutzungstyp stehende und sehr euterstarke Mailand-Tochter von Heinz Hagel aus Sulzbach-Laufen an.

Preislich folgte mit 2700 Euro eine schicke, vor allem sehr fundamentstarke Wendlinger-Tochter von Matthias Rechner aus Mudau-Reisenbach, die jetzt ebenfalls in Bayern gemolken wird. 40 Prozent der Fleckviehjungkühe wurden nach Bayern verladen.

Wiederum sehr gefragt waren die fünf angebotenen Fleckviehjungrinder und die elf weiblichen Fresser, die flott zu guten Preisen einen neuen Besitzer fanden.

57 Kuhkälber brachten durchschnittlich 83 kg auf die Waage und erlösten im Mittel 2,81 Euro netto je kg Lebendgewicht beziehungsweise 233 Euro je Tier. Die 337 Bullenkälber wogen im Durchschnitt 86 kg und erlösten je Tier 415 Euro netto beziehungsweise 4,82 Euro netto je kg Lebendgewicht.

Die nächsten Auktionen in Ilshofen finden jeweils am Mittwoch, 7. Dezember (Kälber) sowie am 21. Dezember (Großvieh und Kälber) statt.