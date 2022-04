Jungkühe restlos abgesetzt

Ansbach. Von dem gewohnt großen Angebot an fränkischen Zuchtbullen weckte beim Zuchtviehmarkt des Rinderzuchtverbandes Franken in der Ansbacher Rezathalle nur ein Vici-Sohn das Interesse der Besamungsstationen. Er wechselte um 3500 Euro an die Station in Marktredwitz-Wölsau.

Die 47 vorgestellten Natursprungbullen der Wertklasse II zogen zahlreiche Kaufinteressenten an. Sie steigerten ihren Durchschnittspreis mit 2617 Euro gegenüber den Vormärkten nochmals. Dies ist auf die steigenden Schlachtviehpreise, aber auch auf Spitzengenetik, wie zum Beispiel ein Irregut-Sohn (MW 129) der im Ring 3700 Euro erlöste, zurückzuführen. Die 53 aufgetriebenen Jungkühe konnten die Nachfrage nicht decken und zogen mit einem Kilopreis von 2202 Euro erneut deutlich an. Ein durchschnittliches Tagesgemelk von 31,4 Kilo Milch bei einem Lebendgewicht von 635 Kilo spiegelt die überdurchschnittliche Qualität der Jungkühe am Ansbacher Markt wieder. Den Spitzenpreis der Jungkühe erlöste mit 3100 Euro eine Hero-Jungkuh mit einem Tagesgemelk von 34,1 Kilo Milch. Eine Majestät-Tochter mit einem Tagesgemelk von über 36 Kilo Milch stand ihr in nichts nach und erlöste 2750 Euro.

