Junge Menschen im Fokus der Schau

Crailsheim. Ab dem 9. Juli präsentiert die Bächlinger Künstlerin Susanne Rudolph auf Einladung des Crailsheimer Stadtarchivs ihre Figuren unter dem Titel „Junge Menschen“ im besonderen Ambiente der Gottesackerkapelle auf dem Ehrenfriedhof Crailsheim. Die Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag, 8. Juli um 19 Uhr dort statt.

Die Einführung hält die Bad Mergentheimer Sozialpädagogin Maria-Regina Zohner, Schwester des Deutschen Ordens. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Gruppe „Alakart“.

Eigenwillig: „Madonna“ von Susanne Rudolph. © PM

Das Thema von Susanne Rudolph ist der Mensch. Ihre Bilder und Skulpturen setzen auf Kontraste. In einer von der Antike beeinflussten Formensprache stellt sie ihre Figuren in einen zeitnahen Kontext. Nur auf den ersten Blick wirken die „modernen Frauen“ der Künstlerin madonnenhaft und unschuldig. Denn weiche Gesichtszüge treffen auf außergewöhnliches Styling, die Posen der Figuren betonen deren Eigenwilligkeit und Charakter.

Die Ausstellung läuft bis 8. August, Öffnungszeiten: Donnerstag, 17 bis 21 Uhr, Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Für die Ausstellungseröffnung ist eine Voranmeldung im Stadtarchiv unter Telefon 07951 / 403-1290 erforderlich. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

Susanne Rudolph wurde in Dresden geboren und hat an der Kunstakademie Stuttgart studiert. Seit Anfang der 1970er Jahre arbeitet sie als freischaffende Bildhauerin und Malerin. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt. Sie lebt in Bächlingen bei Langenburg. In Weikersheim sind Werke von ihr an der Stadtkirche und dem Logierhaus öffentlich zu sehen. pm/mrz